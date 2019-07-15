Багдад, , 14:13 — REGNUM

Посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз заявил, что в Мосуле в скором времени возобновит свою работу дипломатическая миссия. Об этом 15 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время посещения дипломатом университета в Мосуле, также Йылдыз посетил городской совет и промышленную палату.

Представитель турецкого посольства во время встречи с губернатором Мосула также подчеркнул, что Анкара готова оказать помощь в восстановлении города.

Напомним, генеральное консульство Турции в иракском Мосуле прекратило свою работу 11 июня 2014 года, когда город захватили террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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