Киев, , 14:21 — REGNUM

Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре Центрального региона получить от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) документы, касающиеся закупок средств связи для ВСУ. Об этом сообщил ресурс «Марлин» со ссылкой на материалы суда.

Таким образом, военной прокуратуре Украины удалось продвинуться в данном деле. Отмечается, что в 2017 году украинские чиновники закупили турецкие радиостанции «Aselsan» на сумму $100 млн. Как позже выяснилось, станции не прошли необходимые испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых они и предназначались.

Контракт на покупку радиостанций был подписан в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что экс-президент Украины Порошенко и его окружение украли около $5 млрд.

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