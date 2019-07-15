Киев, , 13:43 — REGNUM

На Украине политические силы, в частности, пророссийские заинтересованы в радикализации избирательной кампании. Это позволит мобилизовать электорат бывшей Компартии и Партии регионов. Об этом 15 июля заявил в эфире телеканала «112 Украина» генеральный директор организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель.

«Традиционно в последнюю неделю избирательной кампании все события рассматриваются исключительно в эмоциональной плоскости. Если говорить про ожидания, я не думаю, что мы увидим технологии усиления работы политических партий. Все будет происходить в эмоциональной плоскости. Дальше будет наблюдаться линия по радикализации избирательной кампании. Есть политические силы, в частности, это пророссийские политические силы, которым нужно внести нотку радикализма. Не просто продемонстрировать, что в Украине все плохо, а привлечь своего избирателя. Сейчас идет большая борьба за пророссийского избирателя — электорат бывшей Партии регионов, электорат коммунистов», — рассказал Кошель.

По его словам, обстрел вывески телеканал «112 Украина» имел политический оттенок. Провокация была направлена на привлечение электората и усиление радикальных настроений в обществе.

«Я не говорю, что это приведет к скачкам рейтингов или феноменальным показателям, но частично это может влиять и на характер избирательной кампании, и на создание мотивации для избирателей. Ко всем провокациям, ко всем эмоциональным заявлениям нужно относиться очень скептически… У нас наблюдается ряд провокаций, в частности против вашего телеканала с использованием гранатомета… Рассматриваю такие действия исключительно в политтехнологической избирательной плоскости, что будет способствовать привлечению электората и усилению радикальных настроений, усилению эмоциональной составляющей», — пояснил Кошель.

Он также проинформировал, что на парламентских выборах «технология подкупа избирателей не приобрела массовый характер».

«Механизмы подкупа работали в полулегальной плоскости, когда до официальной регистрации кандидата субъектом избирательного процесса от его имени округ массово засыпался подарками, сладостями, бесплатными услугами, а иногда и финансовыми выплатами, к примеру, выдавались массовые стипендии для школьников и студентов», — проинформировал Кошель.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в 3:40 здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Прибывшие на место преступления полицейские квалифицировали происшествие как террористический акт. В результате обстрела никто из людей не пострадал. Неизвестные немного повредили фасад здания и вывеску телеканала.