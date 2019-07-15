Хартум, , 13:41 — REGNUM

Представители военного совета Судана сообщили о предотвращении попытки вооруженного переворота и задержании 16 боевиков, подозреваемых в причастности к его организации, передает газета Mwananchi.

«Служащие, военные армии Судана и представители сил безопасности, некоторые из которых были в отставке, предприняли попытку переворота», — сообщил глава Переходного военного совета генерал Джамаль Омар в официальном заявлении национальному телеканалу.

«Наши отряды смогли предотвратить попытку вооруженного переворота», — добавил он, не разглашая, однако, когда она была осуществлена.

Омар заявил, что произошедшее — попытка предотвращения достигнутых соглашений по разделу полномочий между протестующими и военным советом.

Эксперты сообщают, что в сложившейся ситуации попытка переворота «неудивительна», так как существуют стороны, несогласные с планом передачи власти.

Напомним, что на прошлой неделе Военный совет и протестующие договорились о создании независимого совместного комитета, который будет возглавлять страну в течение трех лет. В это время будет проходить подготовка к выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Власть захватили представители Переходного военного совета. Протестующие не прекратили демонстраций, требуя передачи власти в руки гражданского правления.