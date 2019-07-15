Станислав Тарасов, 15 июля 2019, 13:32 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала терять имидж опытного дипломата французской школы, все больше скатываясь к образу, определенному ее главным оппонентом на президентских выборах экс-главой МИД и членом «Единого национального движения» Григолом Вашадзе: «Это адский коктейль грузинского провинциализма и французской аррогантности». Как уточнял Вашадзе, «ее появление на международной арене испортит не только нашу внешнюю политику, но и нашу репутацию». Действительно, заявления президента в связи с акциями протеста, которые начались 20 июня в Тбилиси, поразили своей экстравагантностью и нелогичностью.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сначала она заявила, что это «России выгодно внутреннее противостояние в стране» и обвинила Москву «в расколе грузинского общества». В то время, как многие члены правительства Грузии и видные функционеры «Грузинской мечты» были осторожны в своих оценках, заявляя, что протестное движение в Тбилиси инициировано сторонниками Михаила Саакашвили, которые намеревались совершить «государственный переворот». Это первая странность в ситуации. Вторая. Согласно конституции Грузии президент — должность представительская, никаких реальных полномочий у нее нет. Но почему тогда Россия решила резко отреагировать на заявление именно Зурабишвили, объявив о прекращении авиасообщения с Грузией?

После хамской выходки телеканала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина, когда российский парламент выступил с инициативой по введению санкций против Грузии, Путин заявил о нежелательности такого рода действий. И вновь на это отреагировала Зурабишвили, заявив, что «будет первой, кто призовет к деэскалации конфликта с Россией», говорила, что «приветствует слова Путина, предпочитая их открытым угрозам». Вновь складывалась парадоксальная ситуация: с одной стороны Зурабишвили обвиняла Москву в организации беспорядков, называя ее «врагом и оккупантом», с другой, стала призывать «оккупантов» продолжить отдыхать в Грузии, так как «они любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего».

Курорт. Грузия
Курорт. Грузия
(cc) 1778011

Сейчас грузинские эксперты подсчитали, что в случае введения Россией заявленных санкций в полном объеме Грузия будет терять 1,4 млрд долларов дохода ежегождно. Зурабишвили как глава государства не может не знать об этом. Тем не менее она продолжает прибегать к антироссийским выпадам, призывать «западных партнеров» выступить «если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии» в ее отношениях с Москвой. Под партнерами она подразумевает Европейский союз и даже НАТО, с которыми Тбилиси подписал немало разных соглашений. Напомним, что после вступления в должность Зурабишвили совершила турне по странам Европы, провела переговоры в штаб-квартире альянса, завернула в Берлин и Париж. Ее сторонники объявили эту ее поездку «триумфальной», ведь она говорила с европейскими политиками «на одном политическом языке».

Москва же демонстрирует сегодня отстраненность от событий в Грузии, предоставляя возможность Западу компенсировать Тбилиси потери от возможных санкций, предоставить финансовую помощь со стороны ЕС или США. Но, как пишет Stratfor, «нынешний момент очередного грузинского кризиса совпал с тем, что Евросоюз сфокусирован на своей внутренней политике, а Вашингтон не демонстрирует устойчивой политики по отношению к Закавказскому региону». Вот почему стремление как власти, так и оппозиции в Грузии разыграть в своих интересах «русскую карту» может и находят какое-то понимание на Западе, однако практической поддержки нет. Кстати, такой ход событий предвидел портал Грузия online, который предостерегал тбилисских политиков от культивирования «прямолинейных и наивных представлений об отношении Запада к Грузии», который «сегодня погавкает, а послезавтра покажет, что грузины никому не нужны».

«У нас меньше поддержки со стороны Запада, чем у географически более везучих стран, — пишет портал. — Но и в этой ситуации у нас есть возможность самим же определить свое геополитическое направление. Другой вопрос, насколько, и как мы используем эти шансы».
Резиденция президента Грузии
Резиденция президента Грузии
(cc) Marcin Konsek

Должно быть, на такие шансы рассчитывала «Грузинская мечта», выдвигая на пост президента страны Зурабишвили. Но она сама рассматривала и рассматривает свою миссию в ином контексте, дрейфует между радикальными и умеренными националистами, что в равной степени предусматривает использование в своих интересах антироссийских настроений. Теперь становится важным то, какое место будет занимать Зурабишвили в грузинском политическом ландшафте в ситуации исчезновения многих ресурсов правящей «Грузинской мечты», сменит ли она тактику действий, решив все свалить на оппозицию, за которой якобы «стоит Россия», а потом на «Грузинскую мечту», за которой «тоже стоит Россия».

Как полагают некоторые грузинские эксперты, события в Тбилиси, которые поначалу развивались по армянскому сценарию, наткнулись на жесткое противодействие властей. В НАТО заявляют, что в их задачу входит сделать все для того, чтобы Грузия стала «неперевариваемым куском для России». А депутат парламента Грузии Тамаз Мечиаури заявляет, что когда его страна «вступит в ЕС, там уже никого не будет». Посмотрим, как будут дальше развиваться события, и о чем еще проговорится Зурабишвили. Ей предстоит не узелки развязывать, а хотя бы уцелеть политически. Проиграв, придется удалиться в эмиграцию, как это сделали в свое время ее родители.