Оренбург, , 13:31 — REGNUM

В Оренбурге на уровне администрации принято новое кадровое решение. С 15 июля на должность заместителя главы города по правовым вопросам назначен Виталий Петров, который ранее являлся начальником управления правового обеспечения ПАО «Ростелеком», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Администрация Оренбурга Orenburg.ru

Напомним, в середине июня 2019 года пост вице-мэра освободился. С Галиной Поляковой расторгли трудовой договор. Примечательно, что Полякова проработала в мэрии всего три с половиной месяца. По данным информресурсов, причиной отставки стали семейные обстоятельства.

Добавим, новый вице-мэр Виталий Петров родился 25 сентября 1974 года в совхозе Боевой Оренбургского района Оренбургской области. Имеет высшее образование. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию.

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