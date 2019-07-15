Брюссель, 15 июля 2019, 13:29 — REGNUM
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана есть небольшой шанс сохранить, заявил 15 июля глава МИД Великобритании Джереми Хант перед заседанием министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
«Хотя и в определенной степени сокращающийся, но все же небольшой шанс сохранить сделку остается», — цитирует ТАСС Ханта.
По его словам, шанс сохранить сделку остается, поскольку Иран еще не подошел вплотную к созданию атомной бомбы.
Как сообщало ИА REGNUM, Иран принял решения о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке после выхода из договора США и введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Тегерана.
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