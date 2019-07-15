Серов, Свердловская область, , 13:27 — REGNUM

В Свердловской области на довыборы депутата Госдумы по Серовсокму округу не выдвинулся ни один самовыдвиженец. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

Срок выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения истёк 12 июля. Но ни один человек не решился выдвигаться таким образом.

Зато восемь человек направили на выборы политические партии. От «Яблока» уже зарегистрирована Ирина Скачкова. От «Партии роста» был выдвинут, но получил отказ опальный бизнесмен Сергей Капчук.

Евгения Чудновец пошла на выборы от ЛДПР, Алексей Коровкин — от «Справедливой России», Габбас Даутов — от КПРФ, Дмитрий Зенов — от партии «Коммунисты России», Игорь Рузаков — от партии «Зелёные», а Антон Шипулин — от «Единой России».

Напомним, выборы пройдут 8 сентября. Кандидатам, которых зарегистрируют, предстоит борьба за мандат, ранее принадлежавший нынешнему вице-губернатору Сергею Бидонько.

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