Эрбиль, Ирак, , 13:32 — REGNUM

Парламент Иракского Курдистана внесет изменения в закон об оружии, об этом 14 июля сообщает Kurdistan.ru.

Целью нововведения стало желание ограничить в обществе преступления, совершаемые с помощью огнестрельного оружия.

«К сожалению, мы часто сталкиваемся со случаями насильственных действий, в том числе и убийства, с применением оружия» , — отметил член парламента Иракского Курдистана Шахаван Рауф.

Поправка к законодательству будет предполагать значительное ограничения выдачи оружия физическим лицам. Также планируется ликвидация черного рынка оружия в иракском Курдистане.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции вновь нанесли удар по позициям РПК в Ираке