Эрбиль, Ирак, 15 июля 2019, 13:32 — REGNUM
Парламент Иракского Курдистана внесет изменения в закон об оружии, об этом 14 июля сообщает Kurdistan.ru.
Целью нововведения стало желание ограничить в обществе преступления, совершаемые с помощью огнестрельного оружия.
Поправка к законодательству будет предполагать значительное ограничения выдачи оружия физическим лицам. Также планируется ликвидация черного рынка оружия в иракском Курдистане.
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