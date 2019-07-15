Москва, , 13:30 — REGNUM

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray. Впечатлениями он поделился на своей странице в Instagram.

«Это не наказание, а классно проведенные выходные!» — написал Орешкин в ответ пользователю, который предположил, что министра «наказали».

Автомобиль Орешкин назвал хорошим, добротным и комфортным. Дороги, по его словам, хуже всего в Ульяновской области. Между Казанью и Самарой «прилично налетели на яму», признался он.

Глава Минэкономразвития добавил также, что журналисты, сопровождавшие его в поездке, изменили своё отношение к отечественному автомобилю. Их негативный настрой изменился после преодоления 1300 км, когда болей в спине не было, а машина вела себя «хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Орешкин отправился из Москвы в Тольятти через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару.

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