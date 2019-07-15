Серов, Свердловская область, , 13:17 — REGNUM

В Свердловской области биатлонист Антон Шипулин сдал документы в избирком для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Он сдал документы о выдвижении от «Единой России». На 15 июля о своём выдвижении заявили восемь человек.

Один из них — выдвиженка «Яблока» Ирина Скачкова — уже зарегистрирован. А выдвиженец «Партии роста» Сергей Капчук получил отказ в связи с непогашенной судимостью.

Напомним, довыборы пройдут 8 сентября. Ранее депутатом Госдумы по этому округу был Сергей Бидонько, который сейчас является заместителем губернатора Свердловской области.

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