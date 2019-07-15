Серов, Свердловская область, 15 июля 2019, 13:17 — REGNUM
В Свердловской области биатлонист Антон Шипулин сдал документы в избирком для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Он сдал документы о выдвижении от «Единой России». На 15 июля о своём выдвижении заявили восемь человек.
Один из них — выдвиженка «Яблока» Ирина Скачкова — уже зарегистрирован. А выдвиженец «Партии роста» Сергей Капчук получил отказ в связи с непогашенной судимостью.
Напомним, довыборы пройдут 8 сентября. Ранее депутатом Госдумы по этому округу был Сергей Бидонько, который сейчас является заместителем губернатора Свердловской области.
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