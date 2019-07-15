Киев, , 13:07 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир и принять участие в работе второго Форума регионов Белоруссии и Украины, проведение которого намечено на осень 2019 года. Об этом сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол.

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«Наш президент подтвердил своё участие, — приводит издание «БЕЛТА» слова дипломата.

Посол отметил, что белорусская сторона уже сформировала республиканский комитет, который занимается подготовкой к региональному форуму двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, первый форум регионов Белоруссии и Украины состоялся 26 октября 2018 года в Гомеле.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву очень важны добрососедские отношения с Минском. В поздравительной телеграмме по случаю Дня независимости Белоруссии, направленной президенту Белоруссии Александру Лукашенко, украинский лидер подчеркнул, что Украина всегда будет придавать приоритетное значение дальнейшему развитию и укреплению отношений с Белоруссией.

«Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — отметил Зеленский.

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