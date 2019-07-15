Ереван, 15 июля 2019, 12:58 — REGNUM
В армянской прессе уже несколько дней активно обсуждается состояние крупнейшего озера Армении — Севана. Армянские экологи предупреждают, что Севан сталкивается с серьезной угрозой из-за водорослей и снижения уровня воды. Как отмечают экологи, если власти не предпримут никаких действий, «озеро превратится в болото».
Министр окружающей среды Эрик Григорян попытался представить проблему цветения водорослей в более широком контексте изменения климата, отметив аналогичные явления на российском Байкале и в Черном море. По его словам, зеленый цвет воды «исчезнет в течение двух недель», но экологи настаивают на том, что в Армении действуют конкретные местные факторы.
Цветение водорослей имело место также в прошлом году, министр напомнил, что проблема водорослей была ещё в 1964 году, но в этом году спутниковые снимки показывают, что почти половина озера окрашена в зеленый цвет.
По мнению экс-премьер министра Армении Гранта Багратяна, у озеленения Севана может быть несколько причин: сточные воды, повышение уровня воды, нарушение экологического баланса и т.д.
По его словам, возможно, что в озере просто нет рыбы или очень мало. Этому способствует и то, что новые китайские сети ловят также мальков.
«Блюда из мальков в некоторых ресторанах просто вызывают удивления. Теперь может быть озеро приобретёт прежний вид. Но неурегулированность рыболовства ещё не раз озеленит озеро. И однажды это будет необратимо. Думаю также, что губернатора и ответственного за экологию нужно отстранить от должности и возбудить уголовное дело», — считает экс-министр.
По словам бывшего руководителя инспекционного органа по охране природы и недрам Артура Григоряна, в начале января он обратился к премьеру Пашиняну, представив информацию, основанную на предварительных расчетах, о том, что отлов сига (оснонвная рыба, обитающая в озере — ИА REGNUM ) — это не социальная проблема, как пытаются это представить ответственные за его сохранение, а конкретный теневой бизнес, по предварительным данным, с оборотом в десятки миллионов долларов.
Следует отметить, что промышленный вылов сига в Армении запрещён. Производители консервов заявляют, что приобретают рыбу у частников.