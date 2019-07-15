Ереван, , 12:58 — REGNUM

В армянской прессе уже несколько дней активно обсуждается состояние крупнейшего озера Армении — Севана. Армянские экологи предупреждают, что Севан сталкивается с серьезной угрозой из-за водорослей и снижения уровня воды. Как отмечают экологи, если власти не предпримут никаких действий, «озеро превратится в болото».

Озеро Севан. Вид со спутника ecolur.org

Министр окружающей среды Эрик Григорян попытался представить проблему цветения водорослей в более широком контексте изменения климата, отметив аналогичные явления на российском Байкале и в Черном море. По его словам, зеленый цвет воды «исчезнет в течение двух недель», но экологи настаивают на том, что в Армении действуют конкретные местные факторы.

Цветение водорослей имело место также в прошлом году, министр напомнил, что проблема водорослей была ещё в 1964 году, но в этом году спутниковые снимки показывают, что почти половина озера окрашена в зеленый цвет.

По мнению экс-премьер министра Армении Гранта Багратяна, у озеленения Севана может быть несколько причин: сточные воды, повышение уровня воды, нарушение экологического баланса и т.д.

Экс-премьер министр Армении Грант Багратян «Водоросли цветут из-за неконтролируемой ловли рыбы из озера. Потому что флора начинает преобладать над фауной. Как правило, это происходит во время интенсивного рыболовства. Только в этом году три раза по этому пути я ездил в Арцах. Через каждые 50−100 метров предлагают купить рыбу. Рядом с ними лежат десятки или сотни килограммов рыбы. Такой коррупции никогда не было. В наше время МВД проводило рейды хотя бы раз в месяц. Воровство всегда было, но сейчас это дошло до цинизма. Плюс к этому я должен призвать правительство опубликовать количество мальков, выпущенных в озеро за последние пять лет. Речь идет о Севане и некоторых других частных рыбоводческих хозяйствах»

По его словам, возможно, что в озере просто нет рыбы или очень мало. Этому способствует и то, что новые китайские сети ловят также мальков.

«Блюда из мальков в некоторых ресторанах просто вызывают удивления. Теперь может быть озеро приобретёт прежний вид. Но неурегулированность рыболовства ещё не раз озеленит озеро. И однажды это будет необратимо. Думаю также, что губернатора и ответственного за экологию нужно отстранить от должности и возбудить уголовное дело», — считает экс-министр.

По словам бывшего руководителя инспекционного органа по охране природы и недрам Артура Григоряна, в начале января он обратился к премьеру Пашиняну, представив информацию, основанную на предварительных расчетах, о том, что отлов сига (оснонвная рыба, обитающая в озере — ИА REGNUM ) — это не социальная проблема, как пытаются это представить ответственные за его сохранение, а конкретный теневой бизнес, по предварительным данным, с оборотом в десятки миллионов долларов.

Бывший руководитель инспекционного органа Армении по охране природы и недрам Артур Григорян «Я отметил, что в результате проверки представлю в связи с этими вопросами уже точную и аргументированную информацию. Премьер обсудил этот вопрос на заседании правительства и разгневанно поручил министру экологии решить эту проблему вместе с полицией, областной администрацией Гегаркуника и инспекцией по охране природы. Через несколько дней мы были всей этой группой на дискуссии у начальника полиции, я положил на стол консервы из сига, купленные в магазине, по ярлыкам которых было видно, что они также экспортируются. Отдельным письмом мы обратились с инспекцию по безопасности пищевых продуктов, поскольку консервы из сига не могли пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и другие процедуры по безопасности пищевых продуктов без основания законного приобретения сырья. Фактически без уплаты государству платежа за природопользование люди и сейчас открыто отлавливают, продают, перепродают, консервируют, экспортируют через таможенную границу, а мы говорим: в Армении больше нет коррупции, это раньше так было, — теперь этот процесс в точности продолжается, никогда не прекращался, только теперь это не коррупция.

Следует отметить, что промышленный вылов сига в Армении запрещён. Производители консервов заявляют, что приобретают рыбу у частников.