Нальчик, , 12:42 — REGNUM

В выборах в парламент Кабардино-Балкарии шестого созыва намерены участвовать десять политических партий. Семь из них уже предоставили в избирательную комиссию списки кандидатов, сообщили в ЦИК.

Среди них, по словам заместителя руководителя избиркома Муссы Джаппуева, «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия «Зеленые», «Коммунисты России» и «Гражданская платформа». Все они должны до 24 июля подать в республиканский избирком документы на регистрацию. Кроме того, согласно закону о выборах, двум партиям предстоит собирать подписи в свою поддержку — «Гражданской платформе» и «Коммунистам России».

Напомним, парламент Кабардино-Балкарии избирается на пятилетний срок. Он формируется по партийным спискам. Всего предстоит распределить 70 депутатских мандатов. В нынешнем созыве парламента республики представлены пять партийных объединений: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и партия «Зеленые».

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