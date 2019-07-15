Киев, , 12:42 — REGNUM

Украина приняла более 200 иностранных наблюдателей в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 15 июля УНН.

Речь идет о наблюдателях от иностранных государств и международных организаций, находящихся в стране по состоянию на 15 июля. В течение суток 14 июля на Украину прибыли шесть человек, уточнил он.

По данным украинского ЦИК, всего зарегистрировано 1716 международных наблюдателей, регистрация завершена 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля ЦИК Украины отказал в регистрации 17 российским гражданам, которые, как ожидалось, будут наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Выборы в парламент пройдут в стране 21 июля.

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