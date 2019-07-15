Киев, , 12:46 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, считая, что страны — участницы нормандской четвёрки постоянно думают, как помочь Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович 14 июля в эфире телеканала 112.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что он ещё молодой президент, он думает, что глобус мира состоит из одной Украины. Поверьте мне, господин Зеленский, они мало о нас думают… Если мы думаем, что они всё время думают об Украине — как помочь нам, как сделать, — вы ошибаетесь. Америка думает об Америке, Россия — о России, Германия — о Германии. А нам думать надо о себе», — считает парламентарий.

По его мнению, нормандский формат можно расширить, однако для этого могут понадобиться десятки лет, которых нет у Украины.

«А скажите, у нас есть эти годы войны? Мы опять будем воевать без конца? Я слышал заявление Зеленского «мы в течение года закончим войну». Нельзя это, господин Зеленский, не можем мы еще на год вот это вот ещё продлить, мы не выберемся из этого…» — отметил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина будет вести переговоры только с Россией, игнорируя власти ДНР и ЛНР.

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