Москва, , 12:27 — REGNUM

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сообщение об этом опубликовано 15 июля на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, отводится три дня на оформление документов о предоставлении выплат. Выплаты из государственных внебюджетных фондов будут производиться в опережающем порядке.

Банкам рекомендовано продлить работу подразделений и расширить сеть банкоматов, чтобы люди могли получить деньги, а МВД поручено организовать бесперебойную выдачу и замену паспортов пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, от паводка в Приангарье пострадали более ста населенных пунктов, при этом 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению. Погибшими найдены 25 человек, около 650 человек были госпитализированы.

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