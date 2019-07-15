Барнаул, 15 июля 2019, 12:10 — REGNUM
Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин скептически отнёсся к намерению упростить выписку наркотических лекарств на дому. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой внести изменения в приказ о форме бланков соответствующих рецептов (Минздрав РФ должен исполнить его до 19 августа 2019 года), он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, об упрощении порядка назначения наркотических и психотропных обезболивающих больным, получающим лечение на дому, сообщил Интерфакс со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идёт о поправках в приказ о форме бланков соответствующих рецептов.