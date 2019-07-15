Москва, , 11:56 — REGNUM

Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

«Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. — до 26 октября 2019 года, в отношении остальных — до 24 октября 2019-го», — цитирует РИА Новости Первовласенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались выполнять законные требования пограничников. Члены экипажей были задержаны, а позднее помещены под арест.

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