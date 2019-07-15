Нью-Дели, , 12:15 — REGNUM

Представители китайского правительства сообщили, что преемник далай-ламы должен быть определен в Китае, а любое вмешательство Индии в этот процесс существенно повлияет на двусторонние отношения между странами.

Китайская сторона заявляет, что преемник должен быть одобрен правительством, при этом отмечая, что отбор кандидата должен проводиться на основе более чем 200-летней традиции. «Выбор духовного лидера тибетского народа — это исторический, религиозный и политический процесс. Для осуществления данного процесса существуют исторические институты и установленные формальности», — заявил журналистам министр китайского правительства в Тибете.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», по мнению китайских представителей в Тибете, отказ Индии признать следующего далай-ламу станет болезненным вопросом в двусторонних отношениях.

Напомним, что 14-й далай-лама сбежал в Индию в 1959 году после подавления китайскими властями восстания в Тибете. В настоящее время ему 84 года, поэтому вопрос о его преемнике становится все более актуальным.