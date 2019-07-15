Ярославль, , 11:49 — REGNUM

15 июля в Ярославль приехала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет в Ярославле

Визит был приурочен к позитивным событиям — открытию нового томографа в диагностическом центре областной больнице и закладке нового хирургического корпуса онкологической больницы.

Депутаты и активисты КПРФ, а также активные граждане попытались обратить внимание министра и на проблемы здравоохранения. Серия одиночных пикетов прошла в центре города на Советской площади. Одна из женщин вышла с плакатом о том, что ее ребенка власти не обеспечивают жизненно важными лекарственными препаратами.

Председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев попытался лично встретиться с министром.

«Я хотел попасть на мероприятие в областной больнице, чтобы лично вручить Скворцовой письмо, подписанное 15 депутатами областной думы, в котором содержится перечень главных проблем здравоохранения, но был остановлен сотрудниками Росгвардии. Депутата не пустили в областное учреждение», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАлександр Воробьев.

Пришли протестующие и на место закладки камня нового хирургического корпуса онкобольницы. Один из активистов держал плакат с требованием отставки директора департамента здравоохранения Ярославской области Саитгареева.

Руководитель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод также пришла на это мероприятие с плакатом.

«Один из пешеходов кинулся ко мне, вырвал из рук плакат, скомкал, и очень быстро убежал. Полиция на это не стала реагировать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Все протестные акции фиксировали сотрудники полиции, которые составили протоколы на участников.