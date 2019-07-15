Ярославль, 15 июля 2019, 11:49 — REGNUM
15 июля в Ярославль приехала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Визит был приурочен к позитивным событиям — открытию нового томографа в диагностическом центре областной больнице и закладке нового хирургического корпуса онкологической больницы.
Депутаты и активисты КПРФ, а также активные граждане попытались обратить внимание министра и на проблемы здравоохранения. Серия одиночных пикетов прошла в центре города на Советской площади. Одна из женщин вышла с плакатом о том, что ее ребенка власти не обеспечивают жизненно важными лекарственными препаратами.
Председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев попытался лично встретиться с министром.
«Я хотел попасть на мероприятие в областной больнице, чтобы лично вручить Скворцовой письмо, подписанное 15 депутатами областной думы, в котором содержится перечень главных проблем здравоохранения, но был остановлен сотрудниками Росгвардии. Депутата не пустили в областное учреждение», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАлександр Воробьев.
Пришли протестующие и на место закладки камня нового хирургического корпуса онкобольницы. Один из активистов держал плакат с требованием отставки директора департамента здравоохранения Ярославской области Саитгареева.
Руководитель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод также пришла на это мероприятие с плакатом.
«Один из пешеходов кинулся ко мне, вырвал из рук плакат, скомкал, и очень быстро убежал. Полиция на это не стала реагировать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.
Все протестные акции фиксировали сотрудники полиции, которые составили протоколы на участников.