Нью-Дели, , 11:49 — REGNUM

Индийские службы безопасности сообщили, что Мальдивы и Шри-Ланка служат в качестве «перевалочных пунктов» для транспортировки наркотиков из Пакистана. Основная часть наркотических средств из которых направляется в Индию.

Данное заявление последовало через несколько дней после сообщения о том, что 10 июля береговая охрана Шри-Ланки остановила судно, направляющееся в исключительную экономическую зону на Мальдивах. На борту этого судна сотрудниками службы безопасности было найдено 50 кг героина.

По информации индийского новостного агентства Hindustan Times, в мае 2019 года было также задержано несколько лодок, перевозивших большие партии наркотиков в республику.

Расследование службы безопасности Индии показало, что существует непосредственная связь между одной из крупнейших террористических организаций в Южной Азии Лакшаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лицами, перевозившими наркотики в Индию. Помимо этого, была также раскрыта роль пакистанского разведывательного агентства в обеспечении связей между террористами и поставщиками наркотиков для транспортировки товара и оружия в Индию.