Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил журналистам, что обсудил с партнерами из США вопрос укрепления двусторонних связей. По мнению министра, несмотря на возрастающую напряженность между странами, стороны хотят вывести торговые отношения на новый уровень.

Напомним, что представители министерства торговли 11−12 июля США посетили Нью Дели для проведения переговоров с индийскими коллегами. Это были первые переговоры после того, как США отменили льготы на экспорт группы индийских товаров, а также после введения ответных мер со стороны Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в Твиттере Пиюш Гоял сообщил, что между странами существует потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. По его мнению, позитивные сдвиги в этом отношении возможны при новом правительстве в Индии.

Стоит отметить, что министр промышленности изъявил желание нанести визит в Вашингтон однако точная дата поездки не сообщается.