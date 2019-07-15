Нью-Дели, , 12:03 — REGNUM

Австралия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать специальную группу для расследования нарушений со стороны Индии в вопросе субсидирования этой сахарной отрасли.

Австралия, вместе с Бразилией и Гватемалой, полагают, что индийские субсидии привели к «перенасыщению» и «депрессии» на мировом рынке сахара. Представители этих стран считают, что они также имеют огромное влияние на количество рабочих мест в этой отрасли.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр торговли Австралии Саймон Бирмингем сообщил, что Индия не предприняла конкретных действий, чтобы устранить опасения мировых экспортеров сахара. Он считает, что республика прямо нарушает свои обязательства перед ВТО. Несмотря на противоречия, министр охарактеризовал отношения Индии и Австралии как «крепкие».

«Речь идет о защите более 40 тыс. рабочих мест, а также региональных сообществ», — заявила журналистам министр сельского хозяйства Австралии Бриджит Маккензи.