Нью-Дели, , 12:22 — REGNUM

Члены правительства Индии сообщили депутатам нижней палаты парламента страны, что собираются изъять часть инвестиций из национальной компании Air India. Несмотря на подобное решение, правительство изъявило желание, чтобы национальный перевозчик по-прежнему принадлежал государству.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури дал понять, что, несмотря на «весьма хорошее» положение дел у Air India, компания столкнулась с неприемлемо высоким бременем задолженности. Он также считает, что это и стало основной причиной данного решения правительства. Одной из причин огромного долга авиакомпании также является и политика Пакистана, который закрыл свое воздушное пространство для самолетов индийских перевозчиков.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», отвечая на вопросы о состоянии сектора авиаперевозок в стране, министр отметил, что, несмотря на приостановку деятельности Jet Airways с апреля 2019 года, данная отрасль наблюдает 17% ежегодного роста. По его мнению, подобную тенденцию можно проследить в ежемесячном увеличении количества самолетов, совершающих рейсы. В Индии в апреле осуществляли вылеты 540 самолетов, в то время, как в июле их количество возросло до 580.

Министр отметил, что правительство предприняло все необходимые меры, чтобы не допустить ошибок, совершенных при предыдущей попытке изъятия инвестиции из компании.