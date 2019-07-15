Киев, , 11:40 — REGNUM

Для оказания решающего влияния на нынешний киевский режим нужны не один, а два звонка, и из Брюсселя, и из Вашингтона, но еще важнее, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и сам совершил два звонка — в Донецк и Луганск, отметил в понедельник, 15 июля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Как сообщалось ранее, Косачев заявил, что для того, чтобы остановить внутриукраинский конфликт в Донбассе, Евросоюзу достаточно будет сделать «один звонок в Киев». Но властям ЕС, по-видимому, удобнее вводить санкции против России, нежели предпринимать усилия для возвращения мира, отметил сенатор.

«Мне думается, что, говоря об «одном звонке в Киев, достаточном для остановки конфликта в Донбассе», Константин Косачёв упрощает. Даже если говорить собственно о нынешнем украинском режиме, то для оказания решающего влияния на него нужны два «звонка»: от ЕС и от Вашингтона. Но владеет ли нынешний киевский режим ситуацией на Украине? На мой взгляд, нет, не владеет. Ситуация на Украине в значительной мере вышла из-под его и тем более западного контроля. Совсем недавно в связи с идеей проведения телемоста Москва — Киев мы имели возможность в этом убедиться, увидеть, насколько новый президент Владимир Зеленский находится в зависимости от украинских шовинистов, боится их.

Да, на Украине с 2014 года правят марионетки, и это марионетки не только ЕС, но и, как я уже сказал, в более значительной степени, марионетки США, но не это главное. Главное — это то, что украинский национализм в 2000-е годы окончательно переродился в шовинизм. Это один из тех демонов, которых в 1991 году разбудил тот самый «благословенный» распад СССР, о котором недавно говорил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Вместе с шовинизмом тогда были разбужены различного рода губительные фобии, особенно в отношении русских, политические увлечения нацистского свойства, реваншизм. Пример с поляком Туском, кстати говоря, в этом контексте весьма показателен: он один из руководителей ЕС, но разве он может что-то поделать с тем, например, что на Украине сегодня гордятся теми, кто в известные годы вырезал поляков только за то, что они поляки? Вот так же и с конфликтом в Донбассе: там-то это вообще конфликт с русскими!

Так что путь к прекращению конфликта в Донбассе лежит не через «звонок из Брюсселя» Владимиру Зеленскому или кому-то ещё в Киев, а через звонки Владимира Зеленского главам ДНР и ЛНР. Его готовность и способность сделать такие звонки и должна, на мой взгляд, послужить критерием его готовности к серьёзному разговору с Москвой», — отметил Михаил Демурин.