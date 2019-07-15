Додома, , 12:19 — REGNUM

Власти Танзании призвали местные СМИ уделить первоочередное внимание 39-ому саммиту Сообщества развития Юга Африки (САДК), который, как ожидается, состоится в Танзании в следующем месяце.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», в последний раз данное мероприятие проводилось в 2003 году, когда президентом Танзании был Бенджамин Мкапа. На встрече в этом году нынешнему президенту страны Джону Магуфули официально будет передано место председателя организации, о которой многие граждане Танзании даже не знают, в связи с чем СМИ, как считают власти, должны им рассказать об этом.

«Данный саммит очень важен, в последний раз он проводился в 2003 году, и сегодня мы снова получили возможность проводить его. Это событие, которое касается всех нас… Мы должны помочь танзанийцам узнать больше о САДК», — подчеркнул официальный представитель правительства Танзании Хассан Аббас.