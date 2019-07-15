Оренбург, , 11:36 — REGNUM

В Оренбургской области завершилась процедура регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания по округу № 3. На мандат претендуют пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Борьбе за вакантное место в региональном парламенте ведут начальник охраны ООО «Бузулукская Нефтесервисная Компания» Леонид Кайшев (КПРФ), заместитель начальника отдела по региональной политике АО «Оренбургнефть» Сергей Аверкиев («Единая Россия»), начальник юридического отдела ООО «Инвестком» Владимир Захаревич (Партия родителей будущего), помощник депутата Госдумы Константин Скобарин (ЛДПР), начальник цеха питания ООО «ДримНефть» Владимир Журавлев («Справедливая Россия»).

Напомним, осенью 2016 года по округу № 3 в Заксобрание был избран Сергей Салмин («Единая Россия»). В феврале 2019 года он досрочно сложил депутатские полномочия в связи с победой в конкурсе на должность главы Бузулука. Дополнительные выборы депутата регионального парламента шестого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

Добавим, что в этот же день в регионе пройдут выборы губернатора, а также семь избирательных компаний муниципального уровня.

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