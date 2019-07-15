Анкара, , 11:37 — REGNUM

Сопредседатель V Российско-турецкого форума общественности с турецкой стороны Ахмет Берат Чонкар на открытии заседания в Санкт-Петербурге заявил, что испытания, которые могли нанести ущерб отношениям России и Турции, были преодолены благодаря тесным контактам государств и их здравому смыслу.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ахмет Берат Чонкар отметил, что уровень, на который вышли отношения двух стран, требует либерализации визового режима. Он пояснил: «Отмена виз придаст мощный импульс дальнейшему развитию экономических, социальных и культурных отношений между двумя странами. В то же время в 3−4 раза может вырасти число турецких туристов в России».

Представитель Турции сказал: «Достигнутый в отношениях прогресс даст возможность реализовать огромный потенциал между Россией и Турцией». Он добавил, что браки между гражданами Турции и России и рост потока туристов увеличивают взаимодействие между народами государств.

Напомним, что в связи с инцидентом, произошедшим 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции уничтожили российский Су-24, РФ с 1 января 2016 года ввела для турецких граждан визы для въезда на свою территорию.