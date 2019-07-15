Анкара, , 12:17 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Мы должны отдавать себе отчёт, что движение Фетхуллаха Гюлена может в любой момент нанести удар там, где это соотносится с его целями. Я считаю, что в процессе борьбы с ним политическая настороженность и реакционность в обществе по отношению к нему приносит несомненную пользу».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил: «Как известно, движение Гюлена выступило в качестве агента международных шпионских структур, нацеленных в основном на Турцию. В этом смысле мы не должны полагать, что организация Гюлена отступилась от своих целей и оставила Турцию в покое. Мы всегда должны быть настороже».

Политик резюмировал, что, таким образом, нельзя полагать, что в деле Гюлена могут быть применены обычные методы судопроизводства и расследования. Он указал на недопустимость упущения из вида того факта, что движение руководствуется в своих действиях таким постулатом, как «возможно все».