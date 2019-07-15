Анкара, , 11:46 — REGNUM

Пресс-служба НАТО, комментируя сообщения о получении Турцией первых комплектов компонентов российских зенитно-ракетных комплексов, сообщила, что Североатлантический альянс глубоко озабочен сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, пресс-служба НАТО также напомнила о позиции генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который неоднократно заявлял, что каждая страна-член НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО.

По имеющимся данным, в Турцию прибыл уже седьмой самолет с компонентами российских систем. Напомним, что РФ и Турция договорились о поставках С-400 в 2017 году. По контракту турецкая сторона должна получить 4 дивизиона ЗРК С-400 общей стоимостью 2,5 млрд долларов. Этот ход Турции вызвал бурное недовольство США, которые заявляли, что российские системы вооружения несовместимы со стандартами НАТО.