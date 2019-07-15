Анкара, , 12:08 — REGNUM

Известный турецкий аналитик, координатор Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции, профессор Бурханеттин Дуран заявил, что определенные круги в США не желают, чтобы Турция владела двумя столь стратегически значимыми видами оружия как зенитно-ракетные комплексы С-400 и истребители 5 поколения F-35. По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Бурханеттин Буран отметил: «Поставка С-400 в Турцию не является сюрпризом для США. Поначалу в США не восприняли всерьез турецко-российский контракт в оборонной сфере. Затем попытались добиться его аннулирования путем давления на нас. При этом в качестве альтернативы не предприняли реальных шагов по продаже комплексов Patriot Турции. Также они не смогли доказать фактор угрозы С-400 для истребителей 5 поколения F-35».Эксперт подчеркнул, что напряженность в вопросе поставки С-400 в Турцию все еще может быть устранена путем диалога между Турцией и США. Он констатировал: «Позиция Турции по российским комплексам непоколебима, несмотря на американские угрозы. Турция сможет найти альтернативу F-35: разработать отечественный аналог либо присмотреться к зарубежным разработкам».