Москва, , 11:22 — REGNUM

Законопроект о возможности обжаловать через интернет постановление о нарушении ПДД разрабатывается в правительстве, сообщил замглавы Минюста Вадим Федоров.

Предполагается предусмотреть возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в суд, в орган, должностному лицу, в том числе в форме электронного документа.

Обжалование станет возможным при регистрации на портале госуслуг.

Сейчас обжаловать штрафы можно только в «явочном» порядке, хотя штрафы направляются как в бумажном, так и электронном виде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект «Справедливой России» об обжаловании в электронном виде штрафов за нарушение ПДД.

Вместе с тем правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР, предусматривающий право автомобилистов на обжалование административных штрафов в электронной форме. Депутаты предлагают главе правительства РФ Дмитрию Медведеву поручить министерствам и ведомствам его корректировку или разработку новой редакции.

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