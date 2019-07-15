Анкара, , 11:59 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи заявил, что мирное соглашение по кипрскому конфликту отвечает интересам всех сторон. По его мнению, мир на острове нельзя приблизить усилиями лишь одной из сторон конфликта. Президент сказал: «Увы, желания только лишь турок-киприотов и Турции недостаточно. Необходим консенсус. Не последнюю роль в этом вопросе могут сыграть и глобальные игроки». По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мустафа Акынджи отметил, что устранение разногласий по застарелой проблеме также позволит беспрепятственно разрабатывать нефтегазовые месторождения на шельфе у берегов Кипра, что повысит благосостояние жителей как турецкой, так и греческой части острова. Президент добавил: «Мы готовы к диалогу по всем этапам разработки месторождений вплоть до конечной продажи энергоресурсов. Мы готовы сформировать с греческой стороной совместную энергетическую комиссию. Однако наши оппоненты отказываются от любых обсуждений».