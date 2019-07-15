Анкара, 15 июля 2019, 11:21 — REGNUM
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил, что позиция США относительно поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 не претерпела изменений. По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Марк Эспер, в частности, отметил: «По вопросу F-35 наша позиция остается неизменной. Я должен провести переговоры с моим турецким коллегой, министром Хулуси Акаром. Более подробную информацию я могу предоставить после них». Комментируя процесс передачи Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Марк Эспер также добавил, что в Вашингтоне осведомлены о начале процесса передачи Турции российских систем. Ранее Министерство обороны Турции сообщило о начале поставок первой партии комплектующих для ЗРК С-400 на авиабазу «Мюртед» под Анкарой.