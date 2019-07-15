Эр-Рияд, , 11:29 — REGNUM

Министерство хаджа Саудовской Аравии призвало Катар не чинить препятствия для своих паломников, отправляющихся в хадж. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, ранее министерство по делам ислама Катара выдвинуло обвинение в адрес Саудовской Аравии, которая пыталась ограничить поток паломников из Катара.

Министерство хаджа в своем заявлении отметило, что правительство Саудовской Аравии делает все возможное для облегчения процедуры приема паломников, прибывающих из Катара. Так, например, Эр-Рияд предлагает жителям Катара возможность заказывать билеты, бронировать места для проживания и совершать авиаперелеты через некатарские сервисы.

Министр по делам ислама Саудовской Аравии ранее призвал паломников не политизировать хадж, а исполнять религиозный ритуал.