Дамаск, , 11:18 — REGNUM

Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что в настоящее время в стране предпринимаются усилия по созданию конституционного комитета для разработки послевоенной конституции. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, среди предпринятых усилий Асад назвал встречи с представителями России и специальным посланником ООН.

Башар Асад и Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев приняли решение продолжить работу и интенсивно координировать дальнейшие шаги между сторонами. Ранее правительство Сирии совместно со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявили о прогрессе в формировании специального органа для составления конституции, создание которого растянулось на полтора года. Разногласия между сторонами появились на этапе утверждения фамилии представителей, которые примут участие в работе комитета.

По информации источника, представители правительства в Дамаске настаивают на изменении действующей конституции, в то время как оппозиция — на написании и принятии новой.