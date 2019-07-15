Киев, 15 июля 2019, 11:13 — REGNUM
На Украине в пропрезидентской партии «Слуга народа» нет агонии или тревоги относительно политических рейтингов. Политсила уверенно удерживает лидерство по всем социологическим опроса. Об этом 15 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александра Решмедилова, комментируя анонс входа продолжения сериала «Слуга народа-4».
При этом она сообщила, что на парламентских выборах в отношении «Слуги народа» и «Оппозиционной платформ» широко используются «грязные» технологии, в частности в Луганской области в депутаты идёт три кандидата с фамилией Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, данные опроса украинской Социологической группы «Рейтинг», проведенного 6−10 июля, свидетельствуют о том, что на досрочных выборах в Раду 5%-ный барьер преодолеют пять партий. Так, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,6%), «Европейская Солидарность» (8,2%), «Голос» (6,6%), и «Батькивщина» (6,4%).
Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,6%, «Оппозиционный блок» — 3,2%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,8%, Радикальную партию — 2,5%, партию ВО «Свобода» — 2,1%.
Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» 6−10 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением Крыма и отдельных регионов Донбасса. Ошибка выборки — 2,2%.
Отметим, за последний месяц рейтинг партии «Слуга народа» вырос на 4,7%. По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 июня — 3 июля, пропрезидентскую партию поддерживало 42,3%.