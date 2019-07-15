Исламабад, , 12:05 — REGNUM

14 июля официальный представитель пакистанской оппозиционной партии «Мусульманская лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб заявила, что статья в британской газете Daily Mail о коррупционном преступлении лидера партии Шехбаза Шарифа бездоказательна и является пропагандой.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Марьям Аурангзеб заявила, что «всем хорошо известна ненадежность Daily Mail». По словам политика, публикация статьи о Шехбазе Шарифе — это попытка премьер-министра Имрана Хана сорвать оппозиционный митинг. Официальный представитель «Лиги» отметила, что ее партия намерена подать в суд на премьер-министра и его помощника Шехзада Акбара за «безосновательную клевету».

Статья с расследованием, вышедшая в британской газете Daily Mail утверждает, что лидер оппозиции в пакистанском парламенте Шехбаз Шариф перевел 54 миллиона фунтов стерлингов на счета членов своей семьи из средств, выделенных Великобританией на помощь пострадавшим от землетрясения в Пакистане.