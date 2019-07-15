Исламабад, , 11:26 — REGNUM

Министр планирования и развития Пакистана Бахтияр Хусро заявил, что правительство создаст специальную службу по управлению Китайско-пакистанским экономическим коридором.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, целью создания службы является ускорение развития проекта и завершение строительных объектов. По словам министра, Секретариат Китайско-пакистанского экономического коридора преобразуется в особую независимую службу под эгидой министерства планирования и развития. Как отметил Бахтияр Хусро, теперь, когда инфраструктурный проект находится на втором этапе развития, чрезвычайно важно добиться улучшения в управлении и координации с китайскими партнерами.

Напомним, что Китайско-Пакистанский экономический коридор берёт свое начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и завершается в пакистанском глубоководном порту Гвадар. Коридор является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».