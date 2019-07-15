Исламабад, , 11:50 — REGNUM

14 июля в Пакистане на пропускном пункте Атари-Вага (провинция Панджаб) завершился второй раунд индийско-пакистанских переговоров о строительстве Каратрпурского коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал, который на переговорах возглавлял пакистанскую делегацию, заявил, что Исламабад намерен завершить строительство Коридора точно в срок, то есть к 550-летию со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака. По словам дипломата, стороны согласовали 80% вопросов, связанных с сооружением комплекса на границе, остальные проблемы будут урегулированы в ходе последующих переговоров. Детали всего проекта станут известны широкой общественности только после заключения соглашения с индийской стороной, подытожил представитель МИД.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-пилигримам без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан). Переговоры, инициированные правительствами обоих государств, неоднократно переносились из-за позиции Индии, требовавшей исключить из комитета по строительству коридора с пакистанской стороны сикхских сепаратистов.