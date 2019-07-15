Исламабад, , 11:13 — REGNUM

Члены комитета по здравоохранению верхней платы парламента — Сената Пакистана выступили с предложением легализовать деятельность кальянных в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, группа сенаторов обосновала свое предложение тем, что запрет на общественные кальянные ведет к распространению курения кальянов дома, что, в свою очередь, чревато ростом употребления курительных наркотиков. Сенаторы также высказали мнение, что представители табачных компаний должны быть представлены в парламентских комитетах. Предложение «протабачных» сенаторов было встречено шквалом критики как в самой верхней палате парламента, так и в некоммерческих организациях. Адвокаты и представители гражданского общества уже заявили, что указанные сенаторы занимаются неприкрытым лоббированием интересов табачных компаний.

Деятельность общественных кальянных была запрещена в Пакистане решением Верховного суда. Борьба с такими заведениями считается частью антинаркотической кампании.