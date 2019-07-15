Владивосток, 15 июля 2019, 11:34 — REGNUM
Японии следовало бы вспомнить о событиях двадцатых годов прошлого века, когда Советская Россия без всяких проволочек признала право японцев на Сахалин, исходящее из военной победы в русско-японской войне. А уже в 1945 году Японии следовало так оборонять острова, как сейчас она возмущается по этому вопросу, такую точку зрения в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил один из авторов историко-фортификационного портала KFSS Глеб Ильинский.
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Исследователь подчёркнул, что в 1925 году СССР практически безоговорочно признал право Японии на южную часть Сахалина, только на основании того, что эти территории были захвачены Японией в период русско-японской войны 1904−1905 годов.
Как рассказал историк, разделение Курильских островов фактически началось ещё в 1855 году, когда Российская Империя предъявила на них права Императорской Японии. Договором того года острова оставались за Японией, России же достались все остальные. В 1875 году в обмен на все Курилы, Россия принимает от Японии весь Сахалин. В 1905 году Япония высаживает на Южный Сахалин свои войска и отнимает его у России. В 1925 году Советская Россия признаёт право Японии на Южный Сахалин и Курилы.
Эксперт обратил внимание на то, как СССР в 1925 году отнёсся к завоеваниям Японии, и как Япония реагирует на результаты Второй Мировой войны во времени настоящем.
Тем более, что тогда позиция СССР была крайне миролюбива: «Союз Советских Социалистических Республик соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем условием, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией» — следовало из советско-японской декларации 1956 года.
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Однако, выразив ясные намерения дружить с США, Япония фактически сама лишила себя любой возможности переговоров по островам, так как позиция СССР в этом вопросе была неизменной и твёрдой: американской ноги не должно быть на Курилах. И их там нет до сих пор. А пока Курилы находятся в составе СССР и сейчас России, то Охотское море обладает всеми правами моря внутреннего, на которое распространяется юрисдикция прибрежного государства.
Закрыв Охотское море, СССР, а затем Россия получили шельф, биологические ресурсы и огромную внутреннюю территории для решения задач ядерного сдерживания силами ВМФ. Курилы нужны для обеспечения выхода сил флота в Тихий океан с мест базирования в районе Камчатки и Охотского моря.
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Как сообщало ИА REGNUM, Россия не намерена возвращать Японии ни один остров южных Курил, заявил политолог Джеймс Браун на страницах близкой к японскому МИД газеты The Japan Times. Зато российское предложение создать безвизовую зону между Хоккайдо и Сахалинской областью Браун считает достойным внимания как позволяющее японцам обеспечить «доступ и влияние» на этих территориях.