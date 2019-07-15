Ханой, , 11:22 — REGNUM

Председатель национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхи Ким Нган провела встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. Обе стороны высоко оценили достигнутые результаты, однако также отметили, что необходимо и дальше работать над расширением взаимовыгодного сотрудничества.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе встречи также был затронут вопрос о положении дел в Южно-Китайском море. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай не заинтересован в эскалации конфликта. Более того, Китай намерен приложить все для скорейшего разрешения конфликта в интересах народов обеих стран. По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, все стороны конфликта должны соблюдать международный конвенции ООН и стремиться разрешить все противоречия путем встреч и переговоров.