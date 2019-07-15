Ханой, , 12:21 — REGNUM

13 июля в правительстве Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялось совещание во главе с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. В рамках совещания члены правительства обсудили тенденции развития международной торговли. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества Вьетнама с его ключевыми торговыми партнерами, в числе которых США, Китай, Республика Корея и Япония.

«Нам необходимо сохранить гармонию в торговых отношениях с нашими партнерами» — заявил премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук во вступительном слове. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», премьер-министр СРВ отметил, что в настоящее время глобальная экономика пребывает в тяжелом состоянии, но Вьетнам все же должен сохранить и расширить торговые отношения со своими ключевыми партнерами. Для этого правительство СРВ продолжит создавать благоприятные условия для ведения бизнеса во Вьетнаме, упрощать осуществление инвестиционной деятельности.