Токио, , 11:28 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес извинения семьям бывших пациентов, больных болезнью Хансена (проказой), которых дискриминировали из-за общественных предрассудков того времени и подвергали принудительной изоляции. Подобный закон был принят еще в 1907 году, а отменен лишь в 1996 году.

Семьи подали иски к правительству, суммарно требуя компенсации в 3,5 миллионов долларов. Суд удовлетворил требования, а премьер-министр заявил, что решение суда обжаловано не будет.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», премьер-министр извинился «за боль и страдания, причиняемые членам семьи пациентов и самим пациентам». Истцы также ждут личной встречи с Абэ, чтобы тот принес извинения каждому из них. Также, возможно, будет созван дискуссионный форум с участием семей пострадавших для подготовки решений по указанному вопросу.