Окуловка, Новгородская область, , 10:51 — REGNUM

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Окуловского муниципального района Новгородской области по итогам повторного конкурсного отбора вновь выдвинула на пост главы района кандидатуру Дмитрия Цветкова, против избрания которого главой района 14 мая 2019 года проголосовала районная дума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, всего из пяти претендентов на этот пост конкурсный отбор прошли два кандидата: Дмитрий Цветков и исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Новгородской области Алексей Шитов.

Цветков на повторный конкурс выдвигался уже как первый заместитель главы района — эту должность он получил после того, как в мае не был избран на пост главы. Тогда он получил в свою поддержку только девять голосов депутатов, 12 депутатов районной думы проголосовали против его кандидатуры.

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Отметим, что заседание конкурсной комиссии на повторном конкурсе проводил первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Новгородской области Сергей Сорокин. Предыдущий конкурсный отбор, который не привёл к избранию главы Окуловского района, проводила комиссия во главе с вице-губернатором по внутренней политике Максимом Владимировым, отправленным в отставку в начале июля 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава района Сергей Кузьмин подал в отставку в январе 2019 года по собственному желанию, предварительно заявив о конфликте с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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