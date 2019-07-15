Копенгаген, , 11:23 — REGNUM

В Дании партии «красного блока», во главе которого находятся ныне стоящие у власти социал-демократы, переживают внутренний раскол из-за отсутствия консенсуса по поводу проведения пенсионной реформы. Камнем преткновения в споре является вопрос о том, кто именно из числа датских граждан будет иметь право досрочного выхода на пенсию.

По результатам блиц-опроса становится ясно, что 61% представителей «красных партий» поддерживают идею социал-демократов ввести отдельный пенсионный возраст для тех, кто в результате каких-либо причин не может продолжать работать. Среди «Радикалов», напротив, большинство считает, что премьер-министр Метте Фредериксен совершит ошибку, если пойдет на этот шаг. Схожую позицию занимают представители еще одного члена «красного блока» — «Партий единого списка», где лишь одна треть высказывается в поддержку идеи социал-демократов — об этом пишет датская газета Børsen («Биржа»).

Политический комментатор и бывший министр из рядов Консервативной партии Ханс Энгелль заявил, что для Метте Фредериксен, как для главы правительства, наступил момент продемонстрировать, на что она способна. Пенсионная реформа — один из нерешенных вопросов, согласие по которому не было достигнуто даже среди «красного блока» (во время переговоров по формированию правительства красные партии этот вопрос просто опустили).