Берлин, , 10:33 — REGNUM

В необычайно жаркие дни июня из нескольких бассейнов в столице Германии были выведены посетители, поскольку желающие искупаться устраивали драки за место в воде. В связи с этим берлинский депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Марсель Луте предложил создать специальное подразделение полиции, отвечающее за порядок в местах купания.

В интервью агентству Deutsche Presse-Agentur Луте призвал Сенат Берлина заняться этим вопросом. До сих пор решение подобных конфликтов Сенат доверял частным охранным компаниям. Однако представитель сети берлинских бассейнов отверг предложение Луте о создании специальной полиции: по его словам, обстановка в местах купания улучшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом во французском Гренобле в 40-градусную жару власти закрыли два бассейна из соображений безопасности. Правозащитники требовали разрешить мусульманкам купание в буркини, что на данный момент запрещено властями.