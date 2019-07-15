Сеул, , 12:09 — REGNUM

Правительство Республики Корея объявило о грядущем повышении минимального размера оплаты труда на 2,9%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Причинами столь невысокого повышения МРОТ стали замедление темпов экономического роста и сохраняющаяся относительно высокая безработица. С 2020 года МРОТ составит 7,32 доллара в час против 7,1 долларов в 2019 году. В прошлом году МРОТ был повышен сразу на 10,9%, что, однако, вызвало сильное недовольство работодателей и привело к массовым увольнениям, переработкам и нарушению трудового законодательства.

На конец мая, по данным Статистической службы Южной Кореи, безработица находилась на уровне 4%, причём негативная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких месяцев. Правительство активно предпринимает меры по улучшению социально-экономической ситуации — повышение МРОТ как раз один из основных инструментов. Однако зачастую действия правительства приводят к обратному эффекту, отмечают эксперты.